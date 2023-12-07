Совфед назначил дату президентских выборов

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Совет федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. Об этом сообщает «Коммерсант». Ожидается что в пятницу, 8 декабря, ЦИК проведет первое заседание, посвященное старту президентской кампании. 

На заседании Совфеда выступила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Она сообщила, что ЦИК рассмотрит возможность организации трехдневного голосования на этих президентских выборах.

«ЦИК рассмотрит проект постановления о голосовании на выборах президента в течение трех дней. Впервые в истории новой России выборы президента будут проходить в такой токсичной геополитической атмосфере. Избирательная система России обладает запасом прочности для должного проведения выборов президента», — заявила глава Центризбиркома.

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