Выборы президента России впервые будут идти несколько дней

Выборы президента РФ в марте 2024 года впервые будут длиться три дня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение Центральной избирательной комиссии.



В следующем году выборы президента пройдут 15, 16 марта и в основной день — 17 марта, объявила председатель ЦИК Элла Памфилова. Как отметила Памфилова, трехдневное голосование на выборах становится традиционным в РФ.

Согласно решению ЦИК, «придомовое голосование» на выборах президента РФ будет применяться в четырех новых регионах, Брянской, Курской и Белгородской областях, Крыму и Севастополе. «Голосование там будет проводиться в местах, которые можно оборудовать для этого», — отмечает агентство. Такое решение было принято в связи с близостью к зоне СВО.

Согласно утвержденному ЦИК графику, с 29 января по 11 марта можно будет подать заявление для участия в дистанционном электронном голосовании. Оно будет идти с 08:00 15 марта до 20:00 17 марта по местному времени. Перечень регионов, где будет доступна такая форма голосования, пока не утвержден.