Только для граждан России: Госдума уточнила условия выплаты маткапитала

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С 1 января 2024 года материнский капитал будет выплачиваться только лицам, имеющим гражданство России на момент рождения ребенка, и только в том случае, если ребенок является гражданином России по рождению. Соответствующий закон, уточняющий условия выплаты маткапитала, приняла в среду в третьем чтении Госдума, пишет «Интерфакс».

«Маткапитал будет выплачиваться на ребенка, имеющего гражданство по рождению, это значит, что он появляется в семье, в которой хотя бы один из родителей имеет гражданство РФ. Средства маткапитала не будут выплачиваться в тех случаях, когда родитель приобретает гражданство РФ, имея уже ребенка негражданина», — пояснил один из авторов документа, председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.

При этом жителям новых регионов материнский капитал будет выплачиваться независимо от основания и сроков приобретения ими гражданства РФ.

Отметим, что на данный момент право на получение маткапитала предоставляется россиянам, родившим или усыновившим детей с гражданством России. При этом не уточняется, должно ли быть у детей гражданство по рождению, равно как и то, что родители должны быть гражданами РФ на момент рождения детей.

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