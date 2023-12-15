Украина объявила в розыск патриарха Кирилла

Украинские правоохранительные органы объявили в розыск патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МВД Украины.



Глава Русской православной церкви обвиняется в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность республики. В случае появления на территории Украины патриарх будет взят под стражу, отмечает информагентство. По данным ТАСС, он числится в розыске с 11 ноября. Патриарх находится в категории «лиц, скрывающихся от органов досудебного расследования».