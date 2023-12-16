Путин решил идти на выборы президента самовыдвиженцем

Президент РФ Владимир Путин выдвигается на выборы главы государства не от какой-либо партии, а как самовыдвиженец. Об этом пишет ТАСС.

По данным информагентства, в субботу, 16 декабря, было официально объявлено о создании группы в поддержку Путина. Решение было принято в начале собрания, по итогам которого группа избирателей официально единогласно поддержала инициативу Владимира Путина.

Отметим, что согласно действующему законодательству самовыдвиженцы должны собрать для участия в выборах 300 тыс. подписей в свою поддержку. От этой процедуры освобождены кандидаты от пяти партий, имеющих фракции в Госдуме. Кандидаты от партий, не входящих в парламент, должны представить в Центризбирком 100 тыс. подписей.