Путин решил идти на выборы президента самовыдвиженцем

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Президент РФ Владимир Путин выдвигается на выборы главы государства не от какой-либо партии, а как самовыдвиженец.  Об этом пишет ТАСС.

По данным информагентства, в субботу, 16 декабря, было официально объявлено о создании группы в поддержку Путина. Решение было принято в начале собрания, по итогам которого группа избирателей официально единогласно поддержала инициативу Владимира Путина. 

Отметим, что согласно действующему законодательству самовыдвиженцы должны собрать для участия в выборах 300 тыс. подписей в свою поддержку. От этой процедуры освобождены кандидаты от пяти партий, имеющих фракции в Госдуме. Кандидаты от партий, не входящих в парламент, должны представить в Центризбирком 100 тыс. подписей.

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