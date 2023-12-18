Писателя Бориса Акунина* внесли в перечень террористов и экстремистов (дополнено)

Росфинмониторинг внес Бориса Акунина* (настоящее имя Григорий Чхартишвили) в перечень террористов и экстремистов в понедельник, 18 декабря. Об этом сообщает «Интерфакс».



«Согласно законодательству, банки замораживают средства включенных в данный список лиц и приостанавливают обслуживание», — пишет информагентство.

Несколько дней назад на Youtube-канале российских пранкеров вышло видео, в котором приводилась аудиозапись телефонного разговора с Борисом Акуниным*. Писатель заявил о готовности оказать материальную поддержку ВСУ.

Дополнено в 17:30: следственный комитет подтвердил, что в отношении писателя Бориса Акунина возбуждено уголовное дело, следствие намерено объявить его в розыск. Об этом также сообщил «Интерфакс».



* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга