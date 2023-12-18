Белорусам, казахстанцам и молдаванам упростили процедуру получения гражданства РФ

Для граждан Белоруссии, Казахстана и Молдавии упростили процедуру приема в гражданство РФ. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, сообщает «Коммерсант».

Совершеннолетние граждане Белоруссии смогут получить гражданство РФ без соблюдения следующих требований: постоянное проживание в РФ со дня выдачи ВНЖ, владение русским языком, знание истории России и основ законодательства страны. Для граждан Казахстана и Молдавии также отменяются перечисленные требования. Однако им необходимо подтвердить знание русского языка.

Как уточняет информагентство, за шесть месяцев 2023 года российское гражданство получили 4557 белорусов и 13 876 казахстанцев.