Шойгу: численность российской армии будет увеличена до 1,5 млн человек

Россия планирует увеличить численность Вооруженных сил до 1,5 млн человек. Об этом на расширенном заседании коллегии заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, пишет «Интерфакс».

«Соразмерно внешним угрозам численность Вооруженных сил в дальнейшем будет доведена до полутора миллионов военнослужащих», — сообщил Шойгу.

«Довести численность военнослужащих по контракту с учетом комплектования новых формирований к концу года до 745 тысячи человек», — добавил он.