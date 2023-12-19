Шойгу: численность российской армии будет увеличена до 1,5 млн человек

Россия планирует увеличить численность Вооруженных сил до 1,5 млн человек. Об этом на расширенном заседании коллегии заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, пишет «Интерфакс».
«Соразмерно внешним угрозам численность Вооруженных сил в дальнейшем будет доведена до полутора миллионов военнослужащих», — сообщил Шойгу.
«Довести численность военнослужащих по контракту с учетом комплектования новых формирований к концу года до 745 тысячи человек», — добавил он.Напомним, 1 декабря президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому численность армии должна быть увеличена на 170 тыс. человек. Общий штат вооруженных сил должен вырасти до 2 209 130 человек, число военнослужащих — до 1 320 000.