Шойгу: численность российской армии будет увеличена до 1,5 млн человек

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Россия планирует увеличить численность Вооруженных сил до 1,5 млн человек. Об этом на расширенном заседании коллегии заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, пишет «Интерфакс».

«Соразмерно внешним угрозам численность Вооруженных сил в дальнейшем будет доведена до полутора миллионов военнослужащих», — сообщил Шойгу.

«Довести численность военнослужащих по контракту с учетом комплектования новых формирований к концу года до 745 тысячи человек», — добавил он.

Напомним, 1 декабря президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому численность армии должна быть увеличена на 170 тыс. человек. Общий штат вооруженных сил должен вырасти до 2 209 130 человек, число военнослужащих — до 1 320 000.

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