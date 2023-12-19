Польский суд признал виновными в шпионаже 14 граждан России, Белоруссии и Украины

Польский окружной суд города Люблин признал вину 14 граждан России, Белоруссии и Украины в шпионаже в пользу России. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на польские СМИ.



Всего в деле 16 обвиняемых: 12 граждан Украины, три гражданина Белоруссии и один россиянин. Сообщается, что изначально все они признали вину и добровольно согласились подвергнуться наказанию без судебного процесса. Однако в последний момент двое отозвали свои ходатайства. Их ждёт обычный судебный процесс.

Осуждённые получили от одного года и одного месяца до шести лет лишения свободы. Также все они должны заплатить по 5 000 злотых (более 114 тыс. рублей) в пользу Фонда правосудия и крупные штрафы.

Все 14 фигурантов были признаны виновными по статье о шпионаже. Часть из них, по мнению суда, действовала в составе организованной преступной группы. Трое из осуждённых выйдут на свободу в ближайшее время. Они пребывали под арестом с марта 2023 года.

По данным следствия, лидер группировки координировал её работу через мессенджер Telegram. Там он искал исполнителей диверсий. В планах осуждённых был срыв железнодорожной поставки военной помощи Украине.

1 декабря из Польши выдворили гражданина РФ, подозреваемого в сотрудничестве с российскими спецслужбами.