Марию Певчих* и Дмитрия Низовцева** объявило в розыск МВД

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Главу международного ФБК**** (Фонд борьбы с коррупцией*) Марию Певчих* и ведущего ютуб-канала «Популярная политика» Дмитрия Низовцева** внесли в базу розыска МВД РФ. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на карточки с сайта ведомства.

По какой уголовной статье они разыскиваются, не уточняется. В данный момент Певчих* и Низовцев** проживают не в России. Минюст внес Марию Певчих* в список иностранных агентов 5 мая 2023 года. Дмитрия Низовцева** внесли в него 15 октября 2022 года.


* признан в России иностранным агентом

** признан в России иностранным агентом

*** организация признана в России иностранным агентом и экстремистской организацией

* Некоммерческая организация «Фонд борьбы с коррупцией» (решение Московского городского суда от 09.06.2021) (дата размещения сведений: 06.08.2021); — Организация внесена Минюстом в перечень общественных объединений и религиозных организаций в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».

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