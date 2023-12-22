Минюст признал иноагентами священника Андрея Кураева и мультипликатора Олега Куваева

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В список лиц и организаций, признанных иностранными агентами, включили еще шесть человек. Информация об этом появилась в пятницу, 22 декабря, на сайте Министерства юстиции Российской Федерации.

В перечень иноагентов включили священника Андрея Кураева и известного художника, автора мультсериала «Масяня», Олега Куваева. Помимо них в список включили журналистов Александра Баунова и Александра Рыклина, адвоката и правозащитника Саркиса Дарбиняна, телеведущую Валерию Ратникову и две организации — интернет-издание «Вёрстка Медиа» и проект «Можем объяснить».

Ранее мультипликатор Олег Куваев уже попадал в поле зрение российских правоохранительных органов: в ноябре на проживающего в Израиле художника завели уголовное дело по статье о публичных призывах к деятельности, направленной против безопасности государства. Андрей Кураев в апреле был лишен сана протодиакона патриархом Кириллом.

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