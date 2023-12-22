Минюст признал иноагентами священника Андрея Кураева и мультипликатора Олега Куваева

В список лиц и организаций, признанных иностранными агентами, включили еще шесть человек. Информация об этом появилась в пятницу, 22 декабря, на сайте Министерства юстиции Российской Федерации.



В перечень иноагентов включили священника Андрея Кураева и известного художника, автора мультсериала «Масяня», Олега Куваева. Помимо них в список включили журналистов Александра Баунова и Александра Рыклина, адвоката и правозащитника Саркиса Дарбиняна, телеведущую Валерию Ратникову и две организации — интернет-издание «Вёрстка Медиа» и проект «Можем объяснить».