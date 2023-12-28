В Латвии заблокировали все сайты, связанные с «Яндексом»

В Латвии заблокировали все сайты, связанные с «Яндексом»
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Санкции из-за спецоперации и их последствия

Власти Латвии закрыли доступ к «Яндексу» и всем связанным с ним сайтам. Как сообщает «Интерфакс», решение о блокировке принял Национальный совет Латвии по электронным СМИ, а объявление об этом сделал в соцсетях председатель совета Ивар Аболиньш.

По его словам, в ближайшем будущем в стране будет закрыт доступ и к сервису «Яндекс Музыка», который предоставляет бесплатный доступ к подкастам и аналогичному контенту, «создаваемому в России подсанкционными лицами».

Решение об ограничении доступа к сайту yandex.ru и его зеркальным сайтам было принято еще 7 апреля прошлого года.

Представители «Яндекса» подали апелляцию в Административный районный суд, который должен рассмотреть заявление 29 февраля 2024 года.

Ранее в Латвии уже сталкивался с проблемами сервис «Яндекс Такси», у которого в 2022 году Автотранспортная дирекция аннулировала регистрацию и заблокировала мобильное приложение Yandex Go.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter