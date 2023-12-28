В Латвии заблокировали все сайты, связанные с «Яндексом»

Власти Латвии закрыли доступ к «Яндексу» и всем связанным с ним сайтам. Как сообщает «Интерфакс», решение о блокировке принял Национальный совет Латвии по электронным СМИ, а объявление об этом сделал в соцсетях председатель совета Ивар Аболиньш.



По его словам, в ближайшем будущем в стране будет закрыт доступ и к сервису «Яндекс Музыка», который предоставляет бесплатный доступ к подкастам и аналогичному контенту, «создаваемому в России подсанкционными лицами».

Решение об ограничении доступа к сайту yandex.ru и его зеркальным сайтам было принято еще 7 апреля прошлого года.

Представители «Яндекса» подали апелляцию в Административный районный суд, который должен рассмотреть заявление 29 февраля 2024 года.

Ранее в Латвии уже сталкивался с проблемами сервис «Яндекс Такси», у которого в 2022 году Автотранспортная дирекция аннулировала регистрацию и заблокировала мобильное приложение Yandex Go.