Власти Латвии планируют выдворить 1213 россиян в 2024 году за нарушение миграционных законов

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Правительство Латвии планирует выслать минимум 1213 россиян в начале 2024 года за несоблюдение новых поправок к закону об иммиграции. Об этом сообщает «Коммерсант».

Россиянам грозит выдворение из-за того, что они не успели до 30 ноября подать заявки на получение постоянного, двухлетнего или временного вида на жительство в республике.

Как сообщает «Коммерсант», точное число россиян, подлежащих выдворению из Латвии, станет известно 3 января 2024 года, так как до 31 декабря у них остается возможность подать заявление на получение статуса постоянного жителя ЕС.

Как подчеркивают власти республики, такая возможность есть только у тех россиян, которые успешно сдали тест на знание латышского языка до 30 ноября.

Напомним, ранее уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова решила обратиться в Совет Европы и ООН в связи с решением латвийских властей лишить гражданства русскоговорящих жителей, не сдавших языковой тест по латышскому языку на уровне А-2.

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