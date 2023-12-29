Власти Латвии планируют выдворить 1213 россиян в 2024 году за нарушение миграционных законов

Правительство Латвии планирует выслать минимум 1213 россиян в начале 2024 года за несоблюдение новых поправок к закону об иммиграции. Об этом сообщает «Коммерсант».



Россиянам грозит выдворение из-за того, что они не успели до 30 ноября подать заявки на получение постоянного, двухлетнего или временного вида на жительство в республике.

Как сообщает «Коммерсант», точное число россиян, подлежащих выдворению из Латвии, станет известно 3 января 2024 года, так как до 31 декабря у них остается возможность подать заявление на получение статуса постоянного жителя ЕС.

Как подчеркивают власти республики, такая возможность есть только у тех россиян, которые успешно сдали тест на знание латышского языка до 30 ноября.

Напомним, ранее уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова решила обратиться в Совет Европы и ООН в связи с решением латвийских властей лишить гражданства русскоговорящих жителей, не сдавших языковой тест по латышскому языку на уровне А-2.