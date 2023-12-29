В Минобороны уточнили, сколько россиян получили отсрочку от частичной мобилизации

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834 224 россиянина получили право на отсрочку от частичной мобилизации. Это следует из ежегодного сборника Минобороны России «Армия в цифрах» 2023 года, пишет РБК.

Согласно опубликованным данным, 30,7% получивших отсрочку работают в сфере IT — 256 тыс. человек. Еще 170 тыс. человек (20,4%) работают в банковском секторе. Количество сотрудников энергетических компаний — 103,1 тыс. (12,4%), сферы сельского хозяйства — 54,5 тыс. (6,5%), представителей СМИ — 43,7 тыс. (5,2%). Еще 206,9 тыс. получивших отсрочку от мобилизации граждан (24,8%) заняты в других сферах деятельности.

Напомним, ранее Минобороны уточнило, что в рамках частичной мобилизации было призвано 302,5 тыс. россиян. Более половины из них женаты и имеют детей.

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