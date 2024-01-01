Центризбирком завершил прием документов для участия в выборах президента России

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Центризбирком России в понедельник завершил прием документов от претендентов на участие в выборах президента России, выдвинутых политическими партиями. Как сообщает ТАСС со ссылкой на ЦИК РФ, заявочный этап президентской кампании-2024 окончен.

«Сегодня в 18:00 [по московскому времени] завершается срок представления в ЦИК России решений съездов политических партий о выдвижении кандидатов на должность президента Российской Федерации», — говорится в сообщении в Telegram-канале ЦИК.

27 декабря завершился прием документов для регистрации групп избирателей, создаваемых в поддержку самовыдвиженцев.

Как сообщил ранее ТАСС зампредседателя ЦИК Николай Булаев, в списке возможных кандидатов на выборах президента РФ 11 человек. Остальные — более чем 30 человек, оповестившие ранее комиссию о намерении принять участие в выборах, — до данного этапа не дошли.

Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Это будут первые трехдневные выборы президента РФ.



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