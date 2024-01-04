Подписан указ о принятии в гражданство иностранцев, служащих в армии РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ, предусматривающий возможность получения российского гражданства в упрощенном порядке для иностранцев, которые заключили контракт о прохождении военной службы в ВС РФ или других воинских формированиях. На получение гражданства смогут претендовать и члены их семей. Об этом сообщает «Коммерсант».



Согласно документу, подать заявление о приеме в российское гражданство также получат возможность иностранцы, уволенные в период специальной военной операции на Украине с военной службы в армии РФ по состоянию здоровья, по достижении ими предельного возраста, по истечении срока контракта и в связи с прекращением действия военного положения.

Как отмечает издание, до начала специальной военной операции на Украине минимальный срок контракта с Минобороны для иностранцев составлял пять лет. Для получения российского гражданства нужно было служить три года. Поправки, сокращающие этот срок до одного года, приняли в сентябре 2022-го. В мае Владимир Путин подписал закон об упрощенном порядке получения гражданства для иностранцев — участников спецоперации.

В конце декабря прошлого года был вступил в силу указ, который устанавливает льготный порядок оформления российского гражданства для граждан Белоруссии, Казахстана и Молдавии.