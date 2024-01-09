В Польше задержали по обвинению в шпионаже гражданку Белоруссии

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Сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши задержали по обвинению в шпионаже гражданку Белоруссии. Об этом сообщили в прокуратуре Мазовецкого воеводства, пишет ТАСС со ссылкой на портал onet.pl.

«В ходе следствия прокурор установил, что женщина в течение нескольких месяцев по зданию этой организации (белорусского Комитета государственной безопасности — прим. информагентства) передавала информацию о находящихся на территории Польши членах белорусской диаспоры», — прокомментировали в прокуратуре.

Имя задержанной не сообщается. Если вина женщины будет доказана, ей может грозить до 10 лет тюремного заключения.

В декабре сообщалось, что польский окружной суд города Люблин признал виновными 14 граждан России, Белоруссии и Украины по делу о шпионаже в пользу России. По данным следствия, лидер группировки координировал ее работу через мессенджер Telegram.

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