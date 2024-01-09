В Польше задержали по обвинению в шпионаже гражданку Белоруссии

Сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши задержали по обвинению в шпионаже гражданку Белоруссии. Об этом сообщили в прокуратуре Мазовецкого воеводства, пишет ТАСС со ссылкой на портал onet.pl.



«В ходе следствия прокурор установил, что женщина в течение нескольких месяцев по зданию этой организации (белорусского Комитета государственной безопасности — прим. информагентства) передавала информацию о находящихся на территории Польши членах белорусской диаспоры», — прокомментировали в прокуратуре.

Имя задержанной не сообщается. Если вина женщины будет доказана, ей может грозить до 10 лет тюремного заключения.