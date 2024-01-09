В Польше задержали по обвинению в шпионаже гражданку Белоруссии

Сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши задержали по обвинению в шпионаже гражданку Белоруссии. Об этом сообщили в прокуратуре Мазовецкого воеводства, пишет ТАСС со ссылкой на портал onet.pl.
«В ходе следствия прокурор установил, что женщина в течение нескольких месяцев по зданию этой организации (белорусского Комитета государственной безопасности — прим. информагентства) передавала информацию о находящихся на территории Польши членах белорусской диаспоры», — прокомментировали в прокуратуре.
Имя задержанной не сообщается. Если вина женщины будет доказана, ей может грозить до 10 лет тюремного заключения.В декабре сообщалось, что польский окружной суд города Люблин признал виновными 14 граждан России, Белоруссии и Украины по делу о шпионаже в пользу России. По данным следствия, лидер группировки координировал ее работу через мессенджер Telegram.