В Польше задержали экс-главу МВД и его заместителя, в стране прошли протесты

В Польше задержаны по обвинению в превышении полномочий бывший глава МВД республики Мариуш Каминьский и его заместитель Мачей Вонсик. Они находятся со вторника, 9 января, в следственном изоляторе. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на радиостанцию RFM.

По данным СМИ, Каминьского и Вонсика задержали в президентском дворце в Варшаве. После этого в столице прошли протесты. На митинг перед президентским дворцом вышли 300 человек. Вторая акция в поддержку Каминьского и Вонсика состоялась у полицейского участка, куда их доставили, пишет ТАСС.



Мариуш Каминьский и Мачей Вонсик восемь лет назад были приговорены к трем с половиной годам тюрьмы по статье о превышении полномочий на фоне «земельного скандала». Однако пока решение суда вступало в силу, они стали депутатами парламента и членами правящей партии «Право и справедливость».

В 2015 году Анджей Дуда в должности президента помиловал их. При этом помиловать людей, приговор в отношении которых не вступил в законную силу, согласно польским законам, нельзя, отмечает «Коммерсант». Действия Анджея Дуды оспорили, однако дальнейшего развития разбирательство не получило.

В декабре 2023 года суд вынес в отношении Мариуша Каминьского и Мачея Вонсика окончательный приговор, не подлежащий обжалованию. Политики получили по два года лишения свободы. В конце года их избрали в Сейм от партии «Право и справедливость», но затем они были лишены мандатов на фоне судебного разбирательства. Анджей Дуда заявил, что считает приговор суда нарушающим Конституцию.