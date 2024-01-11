Против Сергея Удальцова возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма

Против координатора общественного движения «Левый фронт» Сергея Удальцова возбудили уголовное дело об оправдании терроризма (статья 205.2 УК РФ). Мужчина находится на допросе в главном управлении СКР в Техническом переулке Москвы, пишет «Коммерсант».



После допроса Сергею Удальцову могут быть предъявлены обвинения. СКР планирует направить ходатайство об аресте оппозиционера в Басманный районный суд Москвы.

Поводом для дела послужили посты Удальцова в его Telegram-канале. Отмечается, что уголовное дело было возбуждено в середине декабря 2023 года.

21 декабря лидера «Левого фронта» задержали на Красной площади за несанкционированный митинг в честь для рождения Иосифа Сталина. В тот же день суд признал Удальцова виновным и назначил ему 40 часов обязательных работ.