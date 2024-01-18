НАТО начинает крупнейшие учения «со времен холодной войны», которые продлятся до мая

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На следующей неделе Северо-Атлантический альянс начнет крупнейшие за последние несколько десятилетий учения Steadfast Defender 2024, которые продлятся до мая. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на Reuters.

Как сообщил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи, учения пройдут на территории Германии, Польши и стран Балтии, в них примут участие около 90 тыс. военнослужащих.

«Альянс продемонстрирует свою способность укрепить евроатлантическую зону за счет трансатлантической переброски сил из Северной Америки», — сказал главнокомандующий, уточнив, что в учениях помимо вооруженных сил стран НАТО примут участие военнослужащие Швеции.

Ранее глава военного комитета Североатлантического альянса Роб Бауэр объяснял, что учения Steadfast Defender направлены на отработку возможного вторжения России на восточном фланге НАТО. В октябре 2023 года он заявлял, что в них должны принять участие около 40 тыс. военных. Financial Times называла запланированные учения крупнейшими со времен холодной войны.

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