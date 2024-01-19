Страны Балтии решили создать единую зону обороны на границе с РФ и Белоруссией

Литва, Латвия и Эстония договорились о создании единой буферной зоны обороны стран Балтии на границе с Россией и Белоруссией. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу минобороны Эстонии.

«Министры обороны подписали сегодня в Риге соглашение, согласно которому в ближайшие годы на границах Эстонии, Латвии и Литвы появится оборонительная зона, состоящая из различных объектов обороны, целью которой является сдерживание и, при необходимости, защита от военной угрозы», — сообщила в пятницу пресс-служба министерства обороны Эстонии, уточнив, что «проект создания Балтийской оборонной зоны тщательно продуман и его необходимость вызвана ситуацией с безопасностью».

В мирное время в зоне обороны не будут размещаться ни взрывчатые вещества, ни колючая проволока, ни другие заграждения. Будет создана сеть точек поддержки и линий распределения. Вся деятельность будет осуществляться в сотрудничестве и по договоренности с местными общинами и с владельцами земель.