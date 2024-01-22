СМИ: Владимир Путин 25 января посетит Калининград

Президент России Владимир Путин намерен 25 января посетить Калининград. Об этом сообщает в своем Telegram-канале ГТРК «Калининград». Как пишут «Ведомости», 27 января президент России приедет в Санкт-Петербург.

Последний раз Владимир Путин был в Калининграде 1 сентября 2022 года. Тогда президент посетил стройплощадку музейного и театрально-образовательного комплекса на острове Октябрьском и филиал Нахимовского училища. Он также провел провел открытый урок «Разговор о важном» и заседание членов Наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи.