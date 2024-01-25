Путин намерен встретиться со студентами БФУ и открыть завод в регионе

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Программа визита президента РФ Владимира Путина в Калининградскую область включает посещение БФУ имени Канта и открытие завода. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет «Интерфакс».

Песков уточнил, что встреча в БФУ будет приурочена ко Дню студента. «Студенты будут спрашивать все, что они хотят, президент будет на все это отвечать, поздравлять, естественно, всех студентов в лице учащихся университета Канта», — сказал он.

Затем в планах Путина встреча с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым, а также совещание по социально-экономическому развитию области.

«Еще по ВКС откроем предприятие, которое производит панели для солнечных батарей», — добавил Песков.

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