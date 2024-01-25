Песков: прямой коридор через Литву для перелета Путина в Калининград не запрашивали

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Для поездки президента Владимира Путина в Калининградскую область не запрашивали воздушный коридор через Литву. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, пишет «Интерфакс».

При этом он отметил, что меры безопасности для поездки Путина в регион принимаются на должном уровне. «Они всегда принимаются — особые меры безопасности везде, где касается главы государства. И, конечно, меры принимались и на этот раз. То есть делается все, что должно для обеспечения безопасности главы государства», — сказал Песков.

Ранее он сообщил, что в рамках визита в Калининградскую область в четверг, 25 января, Владимир Путин планирует встретиться со студентами БФУ им. Канта, открыть завод по производству солнечных батарей и провести совещание по вопросам социально-экономического развития региона.

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