Песков: прямой коридор через Литву для перелета Путина в Калининград не запрашивали

Для поездки президента Владимира Путина в Калининградскую область не запрашивали воздушный коридор через Литву. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, пишет «Интерфакс».



При этом он отметил, что меры безопасности для поездки Путина в регион принимаются на должном уровне. «Они всегда принимаются — особые меры безопасности везде, где касается главы государства. И, конечно, меры принимались и на этот раз. То есть делается все, что должно для обеспечения безопасности главы государства», — сказал Песков.