Путин заявил, что в зоне СВО находятся свыше 600 тысяч российских военных

В зоне специальной военной операции, протяженность которой составляет почти две тысячи километров, находятся свыше 600 тысяч российских военнослужащих, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает «Интерфакс».



«Наверное, есть вопросы, которые требуют дополнительного внимания, решений. Что-то нужно донастраивать всегда, потому что и зона боевых действий большая — почти 2 тысячи километров, и в зоне боевых действий находятся свыше 600 тысяч человек», — сказал Путин на встрече со студентами-участниками СВО.