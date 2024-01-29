Адвокат получившего 4 года колонии Стрелкова заявил, что обжаловал приговор

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Защита Приговор экс-министра обороны Донецкой народной республики Игоря Стрелкова (Гиркина) обжаловала приговор по делу о призывах к экстремистской деятельности. Об этом сообщил его адвокат Александр Молохов, пишет «Интерфакс».

«Была подана краткая апелляционная жалоба, дополнение к ней будет подготовлено после тщательного изучения протокола судебного заседания, который еще не изготовлен», — уточнил Молохов.

Он подчеркнул, что защита негативно оценивает содержание приговора. «Показания свидетелей, специалистов и экспертов в нем искажены до неузнаваемости, доводы защиты полностью проигнорированы, — пояснил свою позицию адвокат. — После изучения протокола судебного заседания свидетелями, специалистами и адвокатами будут поданы замечания на него, и в случае необходимости мы будем просить вышестоящую инстанцию о повторном их допросе».

Напомним, Московский городской суд 25 января приговорил Стрелкова к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима, признав его виновным в призывах к экстремистской деятельности. Также суд запретил Стрелкову администрирование интернет-ресурсов на три года.

Также напомним, что в ноябре 2022 года Окружной суд Гааги заочно приговорил Стрелкова к пожизненному заключению по делу о сбитом в Донбассе малайзийском «Боинге», в результате чего погибли 298 человек. Сам Стрелков отрицает свою причастность и причастность донецкого ополчения к этой катастрофе.

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