Стрелкова приговорили к четырем годам колонии за призывы к экстремизму

В четверг, 25 января, Мосгорсуд приговорил экс-министра обороны Донецкой народной республики Игоря Стрелкова (Гиркина) к четырем годам колонии по делу о призывах к экстремистской деятельности. Об этом сообщает «Интерфакс».



Одного из бывших лидеров донецкого ополчения изначально суд арестовал в июле прошлого года до 18 сентября 2023 года, а затем Мещанский суд продлевал ему арест до 18 декабря (тогда о продлении ареста ходатайствовала ФСБ, которая занимается расследованием его дела).

Сообщалось, что Стрелков не признает вину и со следствием не сотрудничает. Ходатайствуя об аресте Стрелкова, следователь указал в суде, что фигурант может скрыться, обладая навыками конспирации.

В свою очередь сам Стрелков отметил, что предпочел бы в качестве меры пресечения домашний арест, поскольку имеет проблемы со здоровьем и принимает лекарства. Также он подчеркнул, что не собирается скрываться, напомнив, что находится в розыске по линии Интерпола.