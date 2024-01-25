Стрелкова приговорили к четырем годам колонии за призывы к экстремизму

Стрелкова приговорили к четырем годам колонии за призывы к экстремизму
Фото: Дом Кобб / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)
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В четверг, 25 января, Мосгорсуд приговорил экс-министра обороны Донецкой народной республики Игоря Стрелкова (Гиркина) к четырем годам колонии по делу о призывах к экстремистской деятельности. Об этом сообщает «Интерфакс».

Одного из бывших лидеров донецкого ополчения изначально суд арестовал в июле прошлого года до 18 сентября 2023 года, а затем Мещанский суд продлевал ему арест до 18 декабря (тогда о продлении ареста ходатайствовала ФСБ, которая занимается расследованием его дела).

Сообщалось, что Стрелков не признает вину и со следствием не сотрудничает. Ходатайствуя об аресте Стрелкова, следователь указал в суде, что фигурант может скрыться, обладая навыками конспирации.

В свою очередь сам Стрелков отметил, что предпочел бы в качестве меры пресечения домашний арест, поскольку имеет проблемы со здоровьем и принимает лекарства. Также он подчеркнул, что не собирается скрываться, напомнив, что находится в розыске по линии Интерпола.

В ноябре 2022 года Окружной суд Гааги заочно приговорил Стрелкова к пожизненному заключению по делу о сбитом в Донбассе малайзийском «Боинге», в результате чего погибли 298 человек. Сам Стрелков отрицает свою причастность и причастность донецкого ополчения к этой катастрофе.

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