Сборную РФ по фигурному катанию лишили «золота» ОИ-2022

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Сборную России лишили золота командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде-2022 в Пекине, присудив ей третье место на фоне вердикта по российской фигуристке Камиле Валиевой. Об этом говорится в заявлении Международного союза конькобежцев, пишет «Интерфакс».

«Итоги зимних Олимпийских игр в Пекине 2022 года. Результаты команд: 1 место США, 2 место — Япония, 3 место — сборная команда из России», — уточняется в сообщении ISU.

29 января Спортивный арбитражный суд утвердил дисквалификацию Камилы Валиевой на четыре года за нарушения антидопинговых правил. Срок отстранения начинается с 25 декабря 2021 года. Из-за дисквалификации Валиевой у российской сборной стало 54 очка, в то время как у фигуристов США — 65, Японии — 63.

Как напоминает информагентство, в феврале 2022 года стало известно, что в пробе россиянки, сданной в декабре 2021-го, найдены следы запрещенного вещества. К тому моменту она выиграла золото Олимпиады-2022 в Пекине в командном турнире. Результат сборной России в этой дисциплине на время расследования было решено оставить в силе, однако церемонию награждения отечественной команды отменили.

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