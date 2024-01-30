Сборную РФ по фигурному катанию лишили «золота» ОИ-2022

Сборную России лишили золота командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде-2022 в Пекине, присудив ей третье место на фоне вердикта по российской фигуристке Камиле Валиевой. Об этом говорится в заявлении Международного союза конькобежцев, пишет «Интерфакс».

«Итоги зимних Олимпийских игр в Пекине 2022 года. Результаты команд: 1 место США, 2 место — Япония, 3 место — сборная команда из России», — уточняется в сообщении ISU.

29 января Спортивный арбитражный суд утвердил дисквалификацию Камилы Валиевой на четыре года за нарушения антидопинговых правил. Срок отстранения начинается с 25 декабря 2021 года. Из-за дисквалификации Валиевой у российской сборной стало 54 очка, в то время как у фигуристов США — 65, Японии — 63.