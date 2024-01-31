МИД намерен уточнить статус постоянно проживающих за границей россиян

Министерство иностранных дел РФ прорабатывает вопрос введения консульского учета россиян, проживающих за рубежом. Об этом сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Как писал ранее РБК, введение обязательного консульского учета предусмотрено в концепции миграционной политики, которую утвердил кабмин. По словам Захаровой, планируется, в частности, «сформулировать устойчивое определение понятия «гражданин, постоянно проживающий за пределами Российской Федерации», а также «конкретизировать правовой статус» этой категории граждан.

«Соответствующий доклад и проекты нормативных правовых актов МИД России представит в правительство Российской Федерации к 20 июня 2025 года», — сказала представитель министерства иностранных дел.

Как отмечает «Коммерсант», сейчас постановка на консульский учет уехавших за границу россиян носит уведомительный характер и проводится «исключительно по инициативе заявителя либо его законного представителя». Захарова заверила, что российские консульства за рубежом не собирают биометрические данные покинувших страну граждан.

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