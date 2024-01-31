Литва планирует продлить ограничения для граждан России и Белоруссии

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Правительство Литвы подтвердило действующие для граждан России и Белоруссии ограничения на въезд и пребывание в стране и одобрило их продление ещё на год. Об этом пишет ТАСС в среду, 31 января, со ссылкой на пресс-службу кабмина республики.

«Причины, по которым был введен ограничительный режим, не исчезли, — говорится в сообщении. — Действия России продолжают крайне негативно влиять на безопасность не только членов Евросоюза и НАТО, но и всей Европы».

Ограничения, действующие до 2 мая 2024 года, правительство предложило продлить до 2 мая 2025 года. Это произойдёт, если с позицией кабмина согласятся парламент, куда на утверждение передаются документы, и президент республики.

Ограничения для граждан Белоруссии планируют ужесточить. Они, как и россияне, могут подвергаться повторному осмотру на второй контрольной пограничной линии.

Решения властей Литвы предусматривают выдачу виз гражданам России и Белоруссии в исключительных случаях, приостановку рассмотрения просьб о выдаче временных видов на жительство. Россиянам также запрещено приобретать в Литве недвижимость, ввозить наличные украинские гривны, оформлять электронный статус резидента. Изначально эти ограничения в полном объёме предлагалось распространить и на граждан Белоруссии, но парламент от такого плана отказался. Президент Гитанас Науседа, считающий, что ограничения должны быть одинаковыми, наложил на это решение вето, но парламент повторным голосованием его преодолел.

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