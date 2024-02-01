Закон, наделяющий регионы РФ правом ограничивать работу «наливаек», принят в третьем чтении

Госдума в третьем чтении утвердила закон, наделяющий регионы правом ограничивать работу мест розничной продажи алкоголя в многоквартирных домах. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на спикера ГД Вячеслава Володина.

Он пояснил, что благодаря новому закону региональные власти смогут устанавливать требования к продаже алкогольных напитков в заведениях, которые расположены в многоквартирных домах. Также регионы наделят правом ограничивать время продажи алкоголя в придомовых заведениях, за исключением ресторанов.

«Люди жалуются, что „наливайки“ днем работают как магазины, а ночью торгуют алкоголем, привлекая со всей округи асоциальных посетителей. Шум и беспорядки мешают им спокойно жить», — написал в Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Закон также запрещает производство алкоголя с добавлением этилового спирта, если это не предусмотрено техническим регламентом, а также производство пивных напитков из закупленного пива.