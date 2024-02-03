ФСО: иностранные автомобили будут выведены из гаража особого назначения

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Автомобили иностранного производства исключат из гаража особого назначения после достижения «определенного пробега». Об этом сообщил начальник отдела по связям с прессой и общественностью ФСО Денис Симонов сообщил, пишет «Коммерсант».

«Большую часть гаража составляют автомобили отечественного производства. Есть иностранные машины, но глава государства ими не пользуется, и они покинут гараж после достижения определенного пробега», — уточнил Симонов.

Он отметил, что президент Владимир Путин уже шесть лет использует автомобиль отечественного производства — лимузин Aurus. На нем же он перемещается во время иностранных поездок. Впервые президент проехал на новом лимузине 7 мая 2018 года. До этого он пользовался немецким Merсedes.

Как уточняет информагентство, гараж особого назначения ФСО осуществляет автотранспортное обслуживание президента и главы правительства. Также сотрудники этой структуры обслуживают другие объекты госохраны и зарубежные делегации, участвующие в крупных официальных мероприятиях.

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