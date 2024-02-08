Выдвиженцу от партии «Гражданская инициатива» Борису Надеждину отказали в регистрации кандидатом на выборы президента РФ. При проверке его подписных листов признаны недействительными 9 147 подписей, что составляет почти 9% брака при разрешенном максимуме в 5%. Об этом сообщают СМИ.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на презентацию, которую продемонстрировал зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев в ходе заседания комиссии, всего претендентом было представлено 104 734 подписных листа, достоверными признаны 95 587. Как уточнил Булаев, среди 9147 отбракованных листов было, в частности, найдено 11 подписей умерших людей. Отметим, что подписи в поддержку Надеждина собирали также в Калининграде.

Как уточняет «Коммерсант», Борис Надеждин попросил отложить вопрос о его регистрации до 10 февраля, поскольку он не согласен с решением ЦИКа и будет его обжаловать. Однако, по данным РБК, ЦИК отказал ему в регистрации. Глава ЦИК Элла Памфилова пояснила, что все сроки были соблюдены. «Законом четко дано двое суток по окончании проверки подписей чтобы на этом этапе вы могли высказать свои аргументы и контраргументы. Мы пошли навстречу и перенесли еще на сутки, — сказала Памфилова. — На данном этапе нами с лихвой соблюдена вся процедура. Ваши доводы, простите меня, несостоятельны»

Кроме того, по данным «Интерфакса», ЦИК РФ отказал в регистрации кандидатом на президентских выборах председателю партии «Коммунисты России» Сергею Малинковичу. Рабочая группа ЦИК по проверке подписных листов признала недействительными 8 979 подписей в поддержку. Всего в комиссию было представлено 104 998 подписных листов в поддержку Малинковича; проверено 60 тысяч подписей. Достоверными признаны 96 019 подписей.

Отметим, что на сегодняшний день ЦИК зарегистрировал четырех кандидатов на президентских выборах: Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и Владимира Путина (самовыдвиженец). Выборы президента РФ пройдут в течение трех дней — с 15 по 17 марта текущего года.