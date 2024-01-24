Гинзбург показал очереди в калининградском штабе Надеждина (фото)

Экс-депутат калининградской облдумы Соломон Гинзбург показал в своем телеграм-канале очереди в калининградском штабе Бориса Надеждина, где в данный момент идет сбор подписей в поддержку этого кандидата в президенты РФ.



«Новому Калининграду» Гинзбург сообщил, что по линии штаба на текущий момент собрано около 2200 подписей.

«Это чистые подписи, которые мы будем у нотариуса заверять завтра, — сообщил Гинзбург. — Но мы не посчитали, сколько собрано „в поле“. Эти данные будут у нас только завтра».

Гинзбург заметил, что в Москву из Калининграда через несколько дней планируется направить минимум 3500 подписей.

«Думаю, мы этот показатель перекроем. Мы уже собрали на треть больше, чем нас просили. С октября я провел в самом штабе около 20 встреч (я это не афишировал по понятным причинам) с лидерами общественного мнения и с некоторыми нормальными руководителями коллективов. Мы стимулировали приходить к нам сразу после январских праздников. 17-го января мы вышли на показатель 100 подписей в день, после 18-го мы собирали уже по 200-300 подписей, так мы дошли до вчерашнего рекорда в 785 подписей. У нас осталось 48 часов».

Борис Надеждин — российский политик, бывший депутат Госдумы, выдвинутый в кандидаты в президенты России от партии «Гражданская инициатива». Поскольку эта партия непарламентская, для того, чтобы быть зарегистрированным в качестве кандидата, ему нужно набрать 100 тысяч подписей в свою поддержку. Однако из-за существующих ограничений учитываться будут не более 2500 подписей от каждого региона. Крайний срок их сдачи в Центральную избирательную комиссию — 31 января.

Выборы президента России пройдут 15–17 марта. В них будут участвовать лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, член КПРФ и председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов. Все они уже получили кандидатские удостоверения. Подписи в ЦИК также подал штаб действующего главы государства Владимира Путина. Штаб председателя ЦК партии «Коммунисты России» Сергея Малинковича продолжает сбор подписей.