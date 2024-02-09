Минпромторг расширил перечень продукции для параллельного импорта

Министерство промышленности и торговли России внесло изменения в перечень товаров для параллельного импорта. Соответствующий приказ министерства опубликован на официальном портале правовой информации, пишут «Ведомости» в пятницу, 9 февраля.



Согласно документу, список дополнен рядом брендов горнодобывающего оборудования (Dewalt, Epiroc, Husqvarna), насосов, вентиляторов и компрессоров (Soler & Palau, Vortice, Air System). Также в перечень вошли дополнительные исключения для косметики, парфюмерной продукции и одежды (Kenzo, La-Roche Posay).

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что механизм параллельного импорта будет продлён на 2024 год. Параллельный импорт предполагает ввоз в страну оригинальных товаров без разрешения правообладателя или производителя. Механизм заработал в России 29 марта 2022 года в ответ на западные санкции. В сентябре он был продлён на 2023 год.

По данным ФТС, в 2022 году объём параллельного импорта превысил $20 млрд. В конце декабря 2023 года первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что за последние два года по параллельному импорту в Россию ввезли товаров на сумму более $70 млрд.