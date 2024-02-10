В Госдуме сообщили о подготовке законопроекта по запрету рекламы у иноагентов

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Депутат Госдумы Василий Пискарев сообщил, что комитеты по безопасности и экономической политике подготовили законопроект о полном запрете размещения рекламы в соцсетях и на других интернет-площадках иностранных агентов. Об этом пишет «Коммерсант».

Подробностей о содержании подготовленного документа Василий Пискарев не привел, отмечает издание. При этом председатель Госдумы Вячеслав Володин незадолго до этого заявил, что такой документ «обсуждается» депутатами. «Уверен, что общественная поддержка, о которой говорит Вячеслав Викторович, ускорит принятие законопроекта!» — сказал Пискарев.

В июле 2023 года в России запретили оказывать имущественную поддержку иностранным агентам, в том числе при осуществлении творческой деятельности. Внеплановые проверки разрешили проводить в отношении не только самих иностранных агентов, но и лиц, которые с ними взаимодействуют.

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