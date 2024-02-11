Алиханов связал причины «нынешнего конфликта» с философскими трудами Канта

Алиханов связал причины «нынешнего конфликта» с философскими трудами Канта
Антон Алиханов. Виталий Невар / Новый Калининград
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Калининградский губернатор Антон Алиханов связал причины «нынешнего конфликта» с философскими трудами Иммануила Канта. Такое заявление он сделал 9 февраля на V Съезде Российского общества политологов (РОП), который прошел в Светлогорске и был посвящен теме «Цивилизационное развитие современной России: стратегический курс и политические практики».

Глава региона заявил, что для Калининградской области происходящие глобальные процессы в мире — это «вопрос жизни и смерти» ввиду ее особого географического положения:

«В Калининградской области невозможно не задуматься о глобальных политических процессах, большой политике и международных отношениях. 100 километров в одну сторону, 50 в другую — и вот она самая большая политика вместе с, откровенно говоря, не самыми простыми международными отношениями. Для нас это уже не предмет академических штудий, а реальность. Когда Левиафан большой политики шевелит своими плавниками, это очень ощущается здесь, в Калининграде», — цитирует Алиханова пресс-служба Российского общества политологов.

Далее губернатор заявил, что «любое политическое действие в своей основе имеет ценности, а разговор о больших смыслах нельзя вести без осмысления Канта»:

«Здесь, в Калининграде, мы осмелились предположить, что в Кантовских трудах заложены основы нынешнего конфликта, при этом, сам Иммануил Кант — один из духовных основ современного Запада», — заявил он, добавив, что «западный прагматизм — есть безответственное отношение не только к миру, но и к смыслам, за что его идеи можно назвать этикой безответственности».

Этике Канта, по мнению Алиханова, противостоят ценности России, которые можно считать «этикой Севера» или «этикой упрямства».

«Все же, рано или поздно мы придем к новому миру, основанному на этике ответственности. И мы в Калининградской области делаем все, что для этого необходимо!» — заключил Алиханов.

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