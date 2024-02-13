Польские фермеры собираются заблокировать границу с Украиной

Польские фермеры намерены в рамках протеста полностью заблокировать границу с Украиной 20 февраля. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на профсоюз работников сельского хозяйства «Солидарность».



«20 февраля, в рамках 30-дневной всеобщей забастовки фермеров, мы объявляем, что все акции протеста будут направлены на полную блокаду всех пограничных переходов Польши с Украиной и протесты на местах», — говорится в сообщении профсоюза.

Согласно заявлению протестующих, они хотят заблокировать пограничные переходы, транспортные узлы и подъездные пути к железнодорожным станциям и морским портам. Так польские фермеры выражают недовольство из-за неконтролируемого наплыва товаров с Украины.

Акции протеста стартовали по всей территории Польши 9 февраля. Сообщается, что рабочие недовольны пассивностью польских властей и решением Еврокомиссии продлить соглашение о беспошлинной торговле с Украиной до 2025 года.