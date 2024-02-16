Власти предупредили калининградцев о предвыборном поквартирном обходе (фото)

Поквартирный обход избирателей стартует 17 февраля. Члены участковых избирательных комиссий будут проводить его до 7 марта 2024 года, сообщает пресс-служба администрации Калининграда.



«Во время своих визитов к горожанам они расскажут о грядущих выборах, о том как и где можно проголосовать. У визитёров в обязательном порядке должны быть значки в форме галочки в цветах триколора, брендированные сумки и бейджи с печатью УИК», — сообщили в администрации.

Члены избиркомов должны будут предъявить документы по просьбе горожан.