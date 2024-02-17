G7 обсудила «возможные инициативы РФ» в космосе

Министры иностранных дел стран G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) обсудили «ограничения в космосе» после появления сообщений о «возможных инициативах РФ». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя итальянского внешнеполитического ведомства Антонио Таяни.

«Мы посвятили ясное послание о непреодолении определенных ограничений в космосе после новостей об инициативах или возможных космических инициативах России», — заявил он после заседания руководителей МИД стран G7 на Мюнхенской конференции по безопасности.

Ранее телекомпания ABC со ссылкой на источники сообщила об утверждении властей США о том, что у России могут быть планы по размещению противоспутникового ядерного оружия в космосе. По их версии, с этим может быть связана некая угроза национальной безопасности, пишет ТАСС.

Заместитель главы российского МИД Сергей Рябков сообщил ТАСС, что США занимаются «злонамеренным сочинительством», приписывая Москве действия и намерения, которые их не устраивают.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал упомянутые публикации уловкой Белого дома, который «пытается правдами или неправдами сподвигнуть Конгресс на голосование по законопроекту о выделении денег» Израилю, Тайваню и Украине.


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