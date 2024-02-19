Белоруссия решила ввести наказание за пропаганду нетрадиционных отношений

В Белоруссии намерены ввести ответственность за пропаганду нетрадиционных отношений. Соответствующий законопроект уже подготовлен и проходит процедуру согласования. Об этом заявил генпрокурор Андрей Швед, пишет ТАСС.

«По инициативе органов прокуратуры подготовлен законопроект, устанавливающий административную ответственность за пропаганду ненормальных отношений, педофилии, добровольного отказа от детей», — сказал Швед.

Генпрокурор подчеркнул, что в настоящее время важно «не допускать подобного рода даже обсуждения каких-либо тем». «Деятельность наших оппонентов, которые пытаются разрушить наши ценности, пытаются разрушить нашу государственность, нашу мораль, направлена в целом на разрушение Беларуси как страны. Поэтому сегодня, в случае принятия по нашему предложению изменений, дополнений в закон, введения административной ответственности, с учетом практики дальше будем анализировать ситуацию», — добавил Швед.