Минобороны: из контрактников в 2023-м созданы две резервные армии и шесть дивизий

В 2023 году контракт с Вооружёнными силами России в прошлом году заключили около 540 тысяч человек. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, пишет «Интерфакс».

«Это позволило нам создать две резервные армии, шесть дивизий», — сказал Шойгу. Он уточнил, что «в этом году, на сегодняшний день, 50 тысяч уже по контракту, и люди продолжают идти».

Отвечая на вопрос о настроении военнослужащих в зоне проведения СВО, Шойгу, напомнив, что мобилизованным предоставляется отпуск раз в полгода, отметил: «У нас 270 тысяч сходили в отпуск, сейчас вторую часть отпуска — ещё 230 тысяч, то есть полмиллиона в общей сложности. Не вернулись из отпуска 62 человека, и то по уважительным причинам в основном, в частности, по болезни. Это говорит о том, что люди понимают всю меру ответственности, что это уже сложившиеся боевые коллективы».