Представители ведущих западных держав отметили вторую годовщину конфликта на Украине. Несмотря на неудачи ВСУ, они продемонстрировали ее неослабевающую поддержку, проведя в Киеве серию встреч, включая виртуальный саммит G7, пишет «Коммерсант».



«Группу семи» возглавила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Она посетила Киев вместе с лидерами Бельгии и Канады, а также главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Мелони заявила об отсутствии у союзников усталости от Украины и их готовности к новому раунду противостояния с Россией.

По итогам саммита G7 принято коммюнике, основные положения которого — от непризнания итогов предстоящих президентских выборов в новых российских регионах до обещания принудить Москву «возместить ущерб» Украине из замороженных российских активов.

«Запад откровенно внушал явно не блещущему стратегическим мышлением Зеленскому опасную и абсурдную иллюзию о том, что при западной поддержке он сможет одержать победу над Россией на поле боя»,— прокомментировал позицию западных союзников Украины постпред РФ в ООН Василий Небензя.