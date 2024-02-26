Путин подписал закон, дающий россиянам право самозапрета на выдачу им кредитов

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, дающий право россиянам устанавливать самозапрет на выдачу кредитов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на портал официального опубликования правовых актов.

С 1 марта 2025 года граждане смогут установить в своей кредитной истории запрет на выдачу им кредитов банками и займов МФО. Исключением станут займы, обеспеченные транспортным средством или ипотекой, а также договоры образовательного кредита, предоставленные в рамках господдержки.

Для установления или снятия запрета россияне смогут бесплатно неограниченное число раз подать заявление во все квалифицированные бюро кредитных историй через МФЦ или портал Госуслуг. Обязательное условие для получения услуги — наличие ИНН. Банки и МФО до заключения договора должны будут запросить у всех квалифицированных кредитных бюро информацию о наличии запрета у клиента на выдачу кредитов. Если запрет установлен, то кредитная организация или МФО должны будут отказать в услуге.

Напомним, инициатором введения самозапрета на выдачу кредитов выступил Центробанк. По мнению регулятора, данный механизм позволит противостоять мошенничеству. 20 февраля Госдума приняла соответствующий закон сразу в двух чтениях.

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