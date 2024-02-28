Латвия продлила ограничения на въезд в страну россиян

Правительство Латвии продлило на год ограничения на въезд в страну граждан Российской Федерации. Об этом сообщает РБК со ссылкой на МИД республики.



Срок действия запрета истекал 4 марта. Он затрагивает желающих посетить Латвию с целью туризма и отдыха. Теперь ограничения будут действовать до 4 марта 2025 года, отмечает издание.

Россиянам, имеющим вид на жительство в Латвии или другом государстве ЕС, а также стране Европейской экономической зоны или Швейцарии, разрешен въезд через внешнюю границу Латвии. То же касается лиц, имеющих долгосрочные визы стран Шенгенской зоны.

Члены семей граждан ЕС, стран Европейской экономической зоны и Швейцарии, граждане Латвии, а также сотрудники транспортных компаний и фирм, специализирующихся на пассажирских перевозках, тоже могут пересечь границу. Кроме того, запрет не распространяется россиян, прибывающих в страну из гуманитарных соображений.