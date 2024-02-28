Госдума запретила размещать рекламу на ресурсах иностранных агентов

В среду, 28 февраля, Госдума приняла в окончательном чтении закон, запрещающий иностранным агентам размещать рекламу физических и юридических лиц. Об этом пишет «Интерфакс».

Документом вносятся поправки в законы «О рекламе» и «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Не допускается как распространение рекламы на информационных ресурсах иноагентов, так и реклама таких информационных ресурсов. Нововведения касаются любых платформ — сайтов, блогов, социальных сетей.

Как ранее отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин, только в минувшем году более 200 российских физлиц и юрлиц разместили рекламу своих товаров и услуг на информационных ресурсах иноагентов. «Это сотни миллионов рублей. Многие из получивших их негодяев не скрывают, что жертвуют средства ВСУ, которые убивают наших солдат, офицеров, мирных граждан. Это необходимо пресечь», — заявлял Володин.