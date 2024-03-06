Совфед единогласно одобрил закон о запрете рекламы на информресурсах иноагентов

Совет Федерации на заседании в среду, 6 марта, поддержал закон о полном запрете рекламы на всех информационных ресурсах иностранных агентов, а также рекламы таких ресурсов. Инициативу единогласно поддержали все 165 сенаторов, пишет «Коммерсант».

Запрет касается любых платформ: сайтов, блогов и соцсетей. Также закон запрещает СМИ или профильным агентствам рекламировать иноагентов.В частности, под действие документа подпадают рекламные материалы, в которых дается ссылка на ресурс иностранного агента. При этом ограничения не затрагивают информационные сообщения с упоминанием иноагентов при наличии необходимой маркировки.

Согласно принятому закону, штраф за размещение рекламы на своих ресурсах по заказу иноагентов составит для граждан до 50 тыс. руб., для юрлиц — до 500 тыс. руб. В случае двукратного привлечения к административной ответственности иноагенту будет грозить до двух лет лишения свободы. Штрафы для рекламных компаний и СМИ составят до 300 тыс. руб.

Напомним, закон, запрещающий иностранным агентам размещать рекламу физических и юридических лиц, был принят Госдумой в окончательном чтении в среду, 28 февраля.