Алиханов: думаю, что в 2024-м мы полностью отвяжемся от зависимости от Литвы

Власти Калининградской области рассчитывают, что в 2024 году региону удастся преодолеть зависимость от Литвы в части грузоперевозок. Об этом заявил губернатор области Антон Алиханов на встрече с полпредом президента в СЗФО Александром Гуцаном, пишет пресс-служба регионального правительства.

Как отметил губернатор, ведется активная работа над развитием морских перевозок. «Калининградскими компаниями было приобретено еще несколько судов. Оказывая содействие по линии Министерства финансов, купили большой контейнеровоз. Очень надеемся, что он в середине этого месяца должен прийти к нам, в Калининград. Это одновременно 240 широкопалетных 40-футовых контейнеров, то есть это такой серьезный шаг вперед для обеспечения нашей транспортной безопасности. И второй важный момент — это ро-ро — судно для накатной техники, оно тоже в середине марта будет на линии. Очень важно отметить, что там есть 200 кают. Это позволит водителям этих грузовиков ехать вместе со своими машинами», — уточнил Алиханов.

«Мы очень активно сейчас ищем еще именно такие суда, ро-ро типа, потому что, к сожалению, ситуация на литовской границе не улучшается. Литовцы принимают решение на основании каких-то своих умозаключений, сколько им пропустить сегодня автомобилей. Для нас это, конечно, неприемлемо. Поэтому такие суда, куда грузовики можно загонять и перевозить в загруженном состоянии, для нас — ключевая история. Я думаю, что мы в этом году полностью отвяжемся от зависимости от литовской стороны», — подчеркнул он.

Также губернатор сообщил полпреду президента о развитии железнодорожной паромной инфраструктуры на линии Балтийск — Усть-Луга: «Первое и самое главное — это развитие ж/д инфраструктуры в Балтийске, у нас есть возможность построить там несколько железнодорожных тупиков, которые позволят нам с одной стороны быстрее загружаться на паромы, с другой — накапливать груз. Работа эта тоже вместе с РЖД идет. Мы надеемся, что в следующем году средства через инвестпрограмму РЖД будут на эти цели выделены», — сказал губернатор.