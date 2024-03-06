Росфинмониторинг внёс Гарри Каспарова* в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внёс Гарри Каспарова* в список террористов и экстремистов
Гарри Каспаров. Jaan Künnap / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)
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Росфинмониторинг внёс шахматиста и оппозиционного политика Гарри Каспарова* в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору. Об этом пишет «Интерфакс» в среду, 6 марта, со ссылкой на список Росфинмониторинга.

Согласно законодательству, банки замораживают средства включённых в данный список лиц и приостанавливают обслуживание.

Каспаров* — советский и российский шахматист, чемпион мира по шахматам, участвовал в оппозиционном движении, в 2013 году уехал из России.

Минюст РФ включил Каспарова* в реестр физлиц-иноагентов в мае 2022 года.

*Признан в РФ иноагентом, внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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