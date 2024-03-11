Володин возмутился тем, что в Калининградской области депутатам выделяют иномарки

Все новости по теме: Политика

В трех российских регионах не решен вопрос с обеспечением депутатов автомобилями отечественного производства. В их числе оказалась и Калининградская область. Об этом, как сообщается на сайте Госдумы, заявил спикер Вячеслав Володин.

«На сегодняшний день 38 регионов уже предоставили депутатам российские автомобили, — сказал Вячеслав Володин. — Еще 34 субъекта РФ предоставляют автомобили иностранных марок, но произведенные в России до 2022 года. <...> есть три региона (Республика Ингушетия, Амурская и Калининградская области), где депутатам по‑прежнему предоставляют автомобили иностранного производства». Председатель ГД поручил направить этим трём субъектам РФ уведомление с требованием исправить ситуацию.

В свою очередь, областные власти заявили о готовности оперативно решить проблему. «Безусловно, в максимально оперативные сроки это будет исправлено, — сообщил „Новому Калининграду“ глава пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков. — Судя по письму, речь идет об автомобилях депутатов Госдумы. Сейчас они пользуются автомобилями марки „Хендэ“ 2015 года выпуска. У нас на автобазе, которая обслуживает депутатов Госдумы наших в ходе их пребывания на территории Калининградской области, есть автомобили из перечня рекомендованных Минпромторгом для госслужащих, в частности, есть несколько Haval (автомобили китайской компании Great Wall Motors, кроссоверы и внедорожники премиум-класса, призванные составить конкуренцию более известным и дорогостоящим джипам — прим. Нового Калининграда). Я думаю, что как раз какой-то из этих автомобилей будет предложен нашим депутатам для использования во время пребывания в Калининградской области».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter